Тюмень принимает молодежный Чемпионат России по волейболу среди женщин

В Тюмени на базе СК "Прибой" с 13 по 17 января проходит пятый тур Открытого чемпионата России 2021 года по волейболу среди женских команд Молодежной лиги. Помимо команды хозяев соревнований выступают представительницы Челябинска, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Честь Тюменской области защищает команда "Тюмень-Прибой", тренер – Ольга Ескина. Спортсменкам противостоят челябинское "Динамо-Метар-2", "Локомотив-СШОР по ИВС" (Калининградская область) и "Ленинградка-2". Каждый день проводятся по две игры, начало в 15:00 и 17:00.

Накануне, в первый игровой день, тюменки встретились с одним из фаворитов всего турнира, командой из Калининградской области, и уступили с общим счетом 0:3, однако в каждом из раундов шла упорная борьба. "Динамо-Метар-2" в матче против "Ленинградки-2" также одержало победу в трёх сетах.

Сегодня, 15 января, "Динамо-Метар-2" сразится с "Локомотив-СШОР по ИВС", а "Тюмень-Прибой" сыграет "Ленинградкой-2". Завтра команда из Санкт-Петербурга встретится с челябинцами, а тюменки попробуют взять реванш у представительниц Калининградской области. Наконец, в воскресенье "Локомотив-СШОР по ИВС" померяется силами с "Динамо-Метар-2", а Тюмень вновь встретится с командой "Ленинградка-2".