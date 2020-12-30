Тюменцам с ограниченными возможностями вручили значки ГТО

Фото предоставлено департаментом по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В Тюмени прошла торжественная церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" людям с ограниченными возможностями здоровья. Награды вручили 23 спортсменам.

В течение года тюменцы с ограниченными возможностями здоровья упорно занимались спортом, выполняли нормативы, проходили испытания. В этом им помогала целеустремленность, сила воли, поддержка семей и близких.

"Я всю жизнь занимался спортом до травмы и сейчас продолжаю заниматься армреслингом. Когда поступило предложение сдать нормативы, сразу же приступил к подготовке, изучил дисциплины, начал работать над слабыми местами. Несмотря на трудности, на 95% был уверен в своем успехе!", — рассказал Сергей Кальченко, обладатель золотого знака.

В 2020 году свыше 35 тысяч тюменцев приступили к выполнению нормативов ГТО.