В Тюмени прошел чемпионат России по ледолазанию

10:23 22 декабря 2020
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В Тюмени завершился чемпионат России по ледолазанию в дисциплине комбинация. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из 10 регионов России.

Представитель Тюменской области Николай Кузовлев занял второе место, первым среди мужчин стал Вадим Мальщуков из Кировской области, третьим — представитель Кемеровской области Антон Немов.

Весь женский пьедестал заняли девушки из Кировской области: на первом месте Мария Толоконина, серебряная медаль у Дарьи Глотовой, бронза у Ирины Дубовцевой.

Теги: ледолазание
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