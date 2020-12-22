В Тюмени прошел чемпионат России по ледолазанию

В Тюмени завершился чемпионат России по ледолазанию в дисциплине комбинация. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из 10 регионов России.
Представитель Тюменской области Николай Кузовлев занял второе место, первым среди мужчин стал Вадим Мальщуков из Кировской области, третьим — представитель Кемеровской области Антон Немов.
Весь женский пьедестал заняли девушки из Кировской области: на первом месте Мария Толоконина, серебряная медаль у Дарьи Глотовой, бронза у Ирины Дубовцевой.
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