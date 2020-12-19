Всероссийские соревнования по лыжным гонкам завершились в Тюмени

Фото: ЦСП 72

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени с 14 по 19 декабря проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов в возрасте 14-19 и до 23 лет. Честь Тюменской области защищали выпускники и воспитанники спортивной школы Луизы Носковой.

Тюменские лыжники продемонстрировали достойные результаты, в условиях большой конкуренции стабильно попадая в число лучших. В первый день соревнований в спринте среди юниоров в шестерку вошел выпускник ОСШОР Луизы Носковой Александр Буренков. Всего стартовали 186 спортсменов.

В спринте среди юниорок пятое место из 135 претенденток заняла Елизавета Бекишева, а среди женщин в шаге от призовой тройки остановилась Анна Грухвина, всего же на старт вышли 52 лыжницы.

Следующей соревновательной дисциплиной стали гонки свободным стилем. На дистанции 10 км среди женщин вновь ярко проявила себя Анна Грухвина, заняв шестое место среди 49 претенденток на победу. Порадовала и Елизавета Бекишева: спортсменка финишировала с шестым результатом на трассе 5 км среди юниорок; всего за победу боролись 137 лыжниц.

В заключительные дни соревнований, 18 и 19 декабря, участники соревновались в масс-старте. Вновь в десятку лучших вошла Анна Грухвина, заняв пятое место из 45 на дистанции 15 км. Среди мужчин порадовал еще один выпускник ОСШОР Луизы Носковой: на дистанции 30 км среди 72 лыжников восьмой результат показал Артём Малышев.