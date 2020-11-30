Тюменцам пообещали обустроить к середине декабря 106 катков

106 хоккейных кортов и ледовых площадок зальют в Тюмени до середины декабря, сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на Тюменский городской многопрофильный центр.

Площадки зальют в каждом микрорайоне города, самые большие - на набережной, у торговых центров "Сити Молл" и "Фаворит", а также на хоккейных кортах вблизи учебных заведений города.

Организаторы обещают, что городские катки будут безопасными и комфортными, а лед и освещение – качественными. На многих площадках можно взять инвентарь на прокат. Предусмотрена работа спорторганизаторов, которые проведут тренировки по хоккею, шорт-треку и мастер-классы по катанию.

Адреса ледовых площадок, хоккейных кортов, расписание бесплатных тренировок ищите на сайте департамента по спорту и молодежной политике и в группе "Спорт Тюмени для всех".