Тюменцам пообещали обустроить к середине декабря 106 катков

14:44 30 ноября 2020
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106 хоккейных кортов и ледовых площадок зальют в Тюмени до середины декабря, сообщает  ИА "Тюменская линия" со ссылкой на Тюменский городской многопрофильный центр.

Площадки зальют в каждом микрорайоне города, самые большие - на набережной, у торговых центров "Сити Молл" и "Фаворит", а также на хоккейных кортах вблизи учебных заведений города.

Организаторы обещают, что городские катки будут безопасными и комфортными, а лед и освещение – качественными. На многих площадках можно взять инвентарь на прокат. Предусмотрена работа спорторганизаторов, которые проведут тренировки по хоккею, шорт-треку и мастер-классы по катанию.

Адреса ледовых площадок, хоккейных кортов, расписание бесплатных тренировок ищите на сайте департамента по спорту и молодежной политике и в группе "Спорт Тюмени для всех".

Теги: ЗОЖ , каток , коньки , хоккей
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