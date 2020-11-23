Тюменские биатлонисты заняли первые места на Всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по биатлону на призы Олимпийских чемпионов Тюменской области состоялись в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 19 по 22 ноября. Тюменские спортсмены заняли почетные призовые места.

Конкуренцию местным биатлонистам составили представители Москвы и Московской области, Алтайского и Камчатского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области. Все участники – сильнейшие биатлонисты России среди юношей и девушек 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.

Первый соревновательный день, 21 ноября, был посвящен спринту. На дистанции 4,5 км среди девушек 2004-2005 годов рождения тюменская спортсменка Анастасия Чурилова завоевала бронзу. Также в шестерку лучших вошли тюменки Маргарита Болдырева, Ксения Красногорова и Камила Вовк. Всего стартовали 16 спортсменок.

В этой же возрастной категории успешно выступили и юноши. Дистанция 6 км спринтом принесла первое место Олегу Миронову. Второе место также занял тюменец Никита Малюгин. Всего в спринте участвовали 17 биатлонистов.

Отлично проявили себя тюменские спортсмены и в спринте на 7,5 км. Среди юношей 2003-2004 года рождения в активе хозяев соревнований все три медали. Лидером стал Владислав Петров, серебро выиграл Павел Мещаков, третье место занял Егор Старых.

Не менее успешным для Тюмени стал и второй день соревнований. В смешанной эстафете на 4.5 км все три призовых места заняли тюменские команды. Золотые награды выиграли Анастасия Чурилова, Маргарита Болдырева, Денис Майгадаров и Никита Малюгин. Второй результат показали Камила Вовк, Ксения Красногорова, Тимофей Грехов и Олег Миронов. Замкнули тройку лидеров Валерия Полянская, Дарья Беляева, Александр Подольников и Антон Снипич.

Организаторами соревнований выступили Федерация лыжных гонок и биатлона Тюменской области и Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, руководитель учреждения – сопредседатель регионального отделения ОНФ, президент Олимпийского совета Тюменской области, Олимпийская чемпионка Луиза Носкова. Поддержку оказал и Общероссийский народный фронт, предоставив для участников памятные призы.