В Тюмени прошла утренняя зарядка с олимпийской чемпионкой

17:52 12 августа 2020
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Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В День физкультурника, 8 августа, в Тюмени на территории государственного Аграрного университета Северного Зауралья состоялась утренняя зарядка с бывшей советской и российской биатлонисткой, олимпийской чемпионкой Луизой Носковой. 

Мероприятие прошло в рамках акции "Чемпион двора", инициированной командой "Молодежки" Общероссийского народного фронта. Упражнения были просты и доступны всем. Отметим, что Луиза Николаевна является сопредседателем тюменского регионального отделения ОНФ. 

"Мне как участнице данного мероприятия все очень понравилось. Несмотря на достаточно жаркую погоду все прошло легко и весело. Для меня было честью заниматься рядом с Луизой Николаевной. Она подает прекрасный пример того, что спорт не только для молодежи. Я получила прекрасную мотивацию на поддержание себя в хорошей форме и постараюсь передать это своим ученикам", - рассказала участница утренней зарядки с чемпионом Динара Ержанова. 

Посмотреть запись прошедшей зарядки можно, пройдя по ссылке

Теги: День физкультурника , Луиза Носкова
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