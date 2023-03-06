О биатлонных международных стартах расскажут в прямом радиоэфире

В "Жемчужине Сибири" 9, 11 и 12 марта пройдет PARI Кубок Содружества, в этих международных биатлонных соревнованиях выступят лучшие спортсмены России и Белоруссии, а 7 марта о предстоящем событии подробно расскажут в прямом радиоэфире.

Программа "Час Тюмени" радиостанции "Вести ФМ" (96,2 МГц) ГТРК "Регион-Тюмень" начнется в 8:00. ее участниками станут замгубернатора Алексей Райдер и олимпийская чемпионка по биатлону, президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

Гости студии обсудят с ведущим предстоящий Кубок, расскажут, кто из звезд смогут выйдет на дистанции, почему эти значимые соревнования проводятся именно в Тюменской области и какие сюрпризы приготовили организаторы соревнований.

Болельщики уже сейчас могут принять участие в розыгрыше билетов на один из соревновательных дней – 12 марта. Именно в этот день пройдет зрелищный масс-старт. В 11 часов на старт выйдут женщины, в 14 часов – мужчины. Розыгрыши проводятся в аккаунтах департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте" и в Telegram.

Присоединиться к разговору в радиоэфире можно по телефону прямого эфира +7 (3452) 41-85-70. Свои вопросы также можно будет задать в Viber или WhatsApp +7-922-077-55-85