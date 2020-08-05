Жители села Горки просят "Единую Россию" повлиять на ход строительства ледового корта

В приемную партии "Единая Россия" обратились жители ямальского села Горки. Они просят повлиять на строительство ледового корта в селе, сообщает Муксун.fm.

Как сообщается, возведение корта началось в июле 2020 года. Местные жители настаивают, что корт не должен располагаться возле угольной котельной.

Депутаты местного собрания также отмечают, что при строительстве корта необходимо выбирать места, не загрязненные продуктами горения.

После обращения граждан "Единая Россия" направила запросы в администрацию Шурышкарского района и департамент тарифной политики.