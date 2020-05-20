Спортшкола Луизы Носковой вносит вклад в развитие программ спортивной подготовки региона

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва Л.Н. Носковой стала призером заочного конкурса методических материалов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в 2020 году. Всего в конкурсе в четырёх номинациях приняли участие 25 учреждений из 12 муниципальных образований.

Конкурс направлен на совершенствование образовательных программ и программ спортивной подготовки. Основная задача конкурса – выявление инновационных форм и методов работы, помогающих при подготовке спортивного резерва и воспитывающих всесторонне развитых личностей, а также повышение творческой активности специалистов физической культуры и спорта Тюменской области.

На конкурс поступило 48 программ по четырём номинациям: "Программы спортивной подготовки", "Дополнительные общеобразовательные программы (предпрофессиональные)", "Дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие)" и "Программы лагеря летнего отдыха с дневным пребыванием".

ОСШОР Л.Н. Носковой заявилась в первой номинации и заняла второе место с программой спортивной подготовки по виду спорта "Биатлон". Награждение победителей пройдет в июне 2020 года. Но, самое главное, – такой результат в очередной раз доказывает инновационность и эффективность применяемых в спортшколе Луизы Носковой программ подготовки будущих чемпионов. Признание конкурсной комиссии подчеркивает – методы ОСШОР Л.Н. Носковой могут служить примерами для тиражирования.

Конкурс проводился в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования". Организаторами выступило ГАУ ТО "Областная школа спортивного резерва". Учредителем конкурса является региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.