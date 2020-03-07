В Тюмени пройдёт отбор на черноморскую эстафету зимнего плавания

Ставшая традиционной суточная эстафета зимнего плавания состоится на озере Чемпионов (озере Липовом) в Тюмени 14-15 марта. Это подготовительный этап к черноморской эстафете, которая пройдёт с 21 апреля по 8 мая.

Эстафета зимнего плавания начнётся на озере Липовом 14 марта в 12 часов, а финиширует уже 15 марта в это же время. Первыми участие примут спортсмены-марафонцы, готовые проплыть в холодной воде более 1000 метров. Затем к эстафете присоединятся пловцы в порядке уменьшения дистанций, которые они способны проплыть. Все участники разделятся на три команды, чтобы потом сменять друг друга через каждые четыре часа.

По словам председателя центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяны Редкиной, такая эстафета проводится в восьмой раз. В этом году для участников эстафеты поставлены возрастные ограничения – к участию допускаются пловцы от 20 до 60 лет. Ожидается, что участие в эстафете примут не менее 60 любителей плавания. Десять самых выносливых пловцов, определившихся по итогам соревнования, примут участие в большой эстафете по Чёрному морю из Новороссийска в Севастополь в конце апреля – начале мая.

Также Татьяна рассказала об эстафете по Чёрному морю, соорганизатором которой является и тюменский клуб наравне с Межрегиональной ассоциацией холодового плавания. Эта эстафета стартует в Новороссийске 21 апреля и финиширует в Севастополе 8 мая. За это время вдоль черноморского побережья Крыма пловцы преодолеют около 600 километров.

Для того, чтобы собралась команда выносливых и сильных пловцов, отборочные эстафеты состоятся в марте и в других городах России, пишет "Вслух.ру".