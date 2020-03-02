Спортсмены из 15 городов поучаствовали в Турнире по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" в Тюмени

Фото: Дмитрий Сиялов

Более 1000 пар из 15 городов России стали участниками российских соревнований и других официальных соревнований муниципального образования города Тюмени по танцевальному спорту "Кубок ТСК "Прибой" - 2020, которые проходили 29 февраля в СК "Строймаш".

Свои танцевальные программы представили юные спортсмены разных возрастных категорий. Соревнования получились масштабные: всего в турнире приняли участие 1093 пары из 15 городов. Был представлен 41 спортивно-танцевальный клуб из 10 регионов России.

Талантливые участники продемонстрировали зрителям и судьям свои выступления по европейской и латиноамериканской программам. Множество зрителей пришли поддержать юных танцоров и насладиться ярким событием. Друзья, родственники танцоров и просто любители танцевального спорта, которые не смогли посетить мероприятие или находятся в другом городе, смогли наблюдать за соревнованиями благодаря онлайн-трансляции. Выход танцевальных пар на паркет транслировала команда агентства LiveUral на площадке проекта "Афиша Тюмень" ВКонтакте.

Главным судьей соревнований стала Елена Колобова из Москвы, судья всероссийской и международной категории WDSF, а судьей по подбору музыкального сопровождения выступил диджей Евгений Кустов из Пензы, который порадовал танцоров и зрителей своими миксами на популярные хиты.

По итогам соревнований финалистов и участников наградили медалями и дипломами, победители и призеры получили кубки, медали, дипломы и призы от организаторов и партнеров. Так, все участники получили приятные и ценные подарки от Русской ювелирной сети, галереи часов "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "Keauty".

С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Помимо танцевальной программы, для гостей турнира работали презентационные стенды партнеров соревнований. Компания "Золотые луга" провела дегустацию полезных и вкусных кисломолочных напитков, заряжающих энергией участников и зрителей.

Также для участников и гостей работал фотограф, увидеть фотографии с мероприятия можно в группе "Афиша Тюмень" ВКонтакте по ссылке.

Отметим, ежегодно в турнире на Кубок ТСК "Прибой" принимают участие сотни пар из разных регионов. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 1000 пар из Уральского федерального округа и других городов России. Онлайн-трансляцию посмотрели более 5000 зрителей.

Организаторы турнира: Федерация массового танцевального спорта города Тюмени и танцевально-спортивный клуб "Прибой".

Учредители: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Информационными партнерами выступили: проект "Афиша Тюмень", Интернет-издание "NewsProm.Ru", Информационное агентство "Тюменская линия", информационный проект "ТопТюмень".