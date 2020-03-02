Тюмень примет первенство России по дзюдо среди юниоров

Фото: пресс-служба центра Тюмень-дзюдо

С 5 по 7 марта в Тюмени пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования состоятся в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Как сообщили в пресс-службе центра, в первенстве России по дзюдо участвуют спортсмены 1998–2002 годов рождения, завоевавшие это право по итогам отборочных соревнований в федеральных округах. Количество спортсменов от каждого округа определено по результатам молодежного первенства 2019 года в Екатеринбурге.

В четверг, 5 марта, будут разыграны медали из четырех комплектов: 48 и 52 кг — у юниорок и 60 и 66 кг — у юниоров. В пятницу, 6 марта, на татами выйдут спортсменки в категориях 57, 63, 70 кг и спортсмены — 73, 81 кг. В субботу, 7 марта, будут состязаться в оставшихся пяти категориях: 78 и свыше 78 кг — у дзюдоисток и 90, 100, свыше 100 кг — у дзюдоистов.

Начало соревнований в 10:00 по местному времени. Финальные блоки будут начинаться 5 и 6 марта в 17:00, 7 марта — по окончании предварительных встреч.