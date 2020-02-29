Тюменские биатлонисты стали лидерами командной гонки на Первенстве России среди юношей и девушек

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Саранске (Республика Мордовия) продолжается Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. 28 февраля состоялись командные гонки. Тюменские спортсмены завоевали лидирующие позиции.

Среди юношей в командной гонке на 7,5 км первое место у сборной команды Тюменской области и ЯНАО. Юг региона представляли Павел Мещаков и Арсений Тюриков – оба воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой. Ямальскую школу биатлонистов представляли Юрий Сергеев и Максим Яргутов.

Еще одна команда из Тюменской области заняла шестое место: это Илья Анисимов, Виталий Гатилов, Павел Менделеев и Станислав Ильиных – все воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой.

В командной гонке на 6 км среди девушек лидировала команда Тюменская область-1. В нее вошли Дарья Шаклеева, Екатерина Коркина, Мария Верстунина, Дарья Малышкина из ОСШОР Л.Н. Носковой.

Команда Тюменская область-2 заняла восьмое место: Анна Пандо, Елена Володина, Карина Дунаева и Екатерина Коженкова.

Отметим, тюменские спортсмены, занявшие первое место, выполнили норматив Мастера спорта.

29 февраля Первенство России завершится смешанной эстафетой.