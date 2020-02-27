"Лыжня России" пройдет в Тюмени 7 марта

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Тюмени 7 марта на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

Старты намечены на 10 часов. Сначала дистанцию в 5 км преодолеют мужчины и юноши, в 10.40 начнется забег на 3 км для женщин и девушек. В 12.15 состоится VIP-гонка. Завершатся старты массовой гонкой на 1 км, в которой примут участие школьники, студенты высших учебных заведений и семейные команды.

Регистрация участников пройдет с 4 по 6 марта в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10), время работы с 10:00 до 18:00. В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Для участия в забегах необходимо предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (участники массовых соревнований до 17 лет включительно предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском), участники массовых соревнований в возрасте от 18 лет и старше предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском) или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия).