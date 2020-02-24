Тюменцы с ограниченными возможностями могут заниматься многими видами спорта

В Тюменской области созданы условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом. Для этого работа ведется в спортивных центрах, в школах и на площадках по месту жительства.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 26 муниципальных образованиях региона идет подготовка спортивного резерва по зимним и летним видам спорта для инвалидов. Дети и подростки с ограничениями по здоровью могут тренироваться на базе 56 учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

В областной столице набор ведут в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе "НЕГЕ", которая реализует программы по семи видам спорта АФК: голбол, спортивные танцы, легкая атлетика, лыжные гонки/биатлон, настольный теннис, плавание, шахматы. Отделение адаптивной физической культуры работает в детско-юношеской спортивной школе № 3 города Тюмени. Здесь предлагают занятия по плаванию, шахматам, другим направлениям, таким как: баскетбол на колясках, теннис на колясках, футзал, пауэрлифтинг, бочча, армрестлинг.

В детско-юношеской спортивной школе № 1 города Тюмени проводят групповые занятия по конному спорту и плаванию.

По месту жительства можно заниматься скандинавской ходьбой, домино, настольным теннисом, мини-футболом, шашками, бильярдом, дартсом и другими видами АФК.

Организована подготовка высококвалифицированных спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Тюменцы успешно выступают на соревнованиях различного уровня по таким видам, как спорт слепых/лыжные гонки, спорт глухих/легкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА/баскетбол на колясках, спорт лиц с поражением ОДА/легкая атлетика, спорт глухих/дзюдо, спорт слепых/легкая атлетика и другим.