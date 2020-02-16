Спортивных тюменцев становится больше

Почти на 50 тыс. человек за год увеличилось число тюменцев, систематически занимающихся спортом и физкультурой. Этому способствовали системные инновации, которые используют в рамках развития сферы.

Как сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин на встрече с депутатами, в 2019 году спортом было охвачено 45,9% населения Тюмени, то есть 341 тыс. 930 человек. Из них 246 тысяч 200 – дети и молодежь до 29 лет. Для сравнения: в 2018 году общий охват составлял 291 тыс. 670 человек (40,2%). Пять лет назад, в 2015-м, - 235 тыс. 500 человек (33,2%).

Нацпроект "Спорт – норма жизни" гласит, что к 2024 году охват нужно увеличить до 59,5%. То есть вовлечь 499 тыс. 500 человек, в том числе 265 тыс. 400 детей и молодежи.

"Президент поставил серьезные задачи, число систематически занимающихся физкультурой и спортом необходимо увеличить на 160 тысяч. Создание кластеров спортивной инфраструктуры позволяет более эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу. В систему работы включены наши ведомства, учреждения основного общего образования, дополнительного образования, социальных партнеров. Подготовка спортивного резерва позволяет внедрять новые современные методики и технологии", - прокомментировал Евгений Хромин.

В числе системных инноваций – организация "Физкультуры по интересам", "Лета со спортом", создание "Спортивных классов", школьных и студенческих спортклубов и т.д. Востребованы занятия со спортивными инструкторами. Направление спортинструкторов продолжит развиваться: будут подключать новые районы, разрабатывать адресные модели работы, пишет "Вслух.ру".