Тюменские спортсмены встретятся на открытом чемпионате по Street Workout

Открытый чемпионат по Street Workout пройдет в Тюмени 22 февраля. Спортсменам предстоит сразиться в двух дисциплинах на выбор: воркаут-баттл и силовое троеборье.

Как пояснили организаторы, в баттлах участники разбиваются на пары и соревнуются на выбывание до выявления трех победителей. В каждом туре участникам по очереди дается по два выхода по одной минуте, в которых они должны показать уровень выше, чем у соперника.

Во второй дисциплине атлетам необходимо выполнить выходы силой, подтянуться на турнике с 32-килограммовым грузом и отжаться на брусьях с 48-килограммовым грузом. На одно упражнение спортсмену предоставляется только одна попытка, в течение которой он должен показать максимальное количество повторений.

Призеры в каждой номинации получат денежные призы и подарки от спонсоров. Общий призовой фонд турнира составляет 40 тысяч рублей, пишет "Тюменская область сегодня".

Соревнования будут проходить по адресу: ул. Тимофея Чаркова, 60. Начало в 12:00.