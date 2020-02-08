ФК "Тюмень" находится на сборах с новым тренерским штабом

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Спортсмены футбольного клуба "Тюмень" проводят двухнедельные сборы в Арбау-Дюрсо. Они тренируются под руководством нового главного тренера Игоря Меньщикова.

Игорь Меньщиков ранее возглавлял клуб "Ротор" из Волгограда. Тренер в прошедшем сезоне привел команду к лидерству в ФНЛ, а также четыре раза становился победителем в голосовании болельщиков на звание лучшего тренера месяца в лиге. Новый руководитель "Тюмени" уже заявил, что на грядущий сезон поставлено много задач.

Обновился тренерский штаб ФК "Тюмень": старшим тренером стал Сергей Попков, который перешел из клуба "КАМАЗ" (Набережные Челны). С вратарями будет работать Тимур Касимов.

В рамках тренировочных сборов тюменцам предстоит провести серию товарищеских матчей. Первый уже состоялся с новороссийским "Черноморцем". Обе команды получили хорошую нагрузку, результат: 3:2 в пользу сибиряков. 8 февраля состоится матч с командой "Биолог-Новокубанск", представляющей краснодарский посёлок Прогресс. Они располагаютсяна 10-ой позиции в группе "Юг". Третий соперник пока не определен, сообщили в пресс-службе ФК "Тюмень".

Всего перед возобновлением ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ в группе "Урал-Приволжье" тюменцы проведут три тренировочных сбора. Возобновится первенство страны 7 апреля. "Тюмень" в этот день на своём стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду", пишет "Вслух.ру".