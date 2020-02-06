Танцевально-спортивный клуб "Прибой" приглашает детей на занятия в новом филиале

Фото: Евгений Шульц

Танцевально-спортивный клуб "Прибой" открывает филиал в спортивном комплексе "Академия спорта" (ул. Спасская, 6). Родители могут записать на занятия детей, возраст которых от 3 до 6 лет.

В новом филиале откроются группы по направлениям: ОФП с 3- х лет, 4-5 лет, BABY DANCE с 3-х лет, а также подготовительная группа 4-5 лет, 5-6 лет. В современных тренировочных залах с ребятами буду заниматься высококвалифицированные тренеры, которые воспитали уже десятки талантливых спортсменов.

Ребят ожидает участие в различных соревнованиях, на которых они смогут проявить все полученные навыки и показать свое мастерство не только тренерам и родителям, но и всему городу. В будущем возможно получение спортивных разрядов и званий.

Не секрет, что занятия спортом и здоровый образ жизни помогают детям вырасти здоровыми и сильными. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал частью дружного коллектива танцевально-спортивного луба "Прибой", записаться можно по телефону 8 922 2676433.