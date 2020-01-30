В Тюмени готовятся к "Лыжне России"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020" состоится 8 февраля в Тюмени. Старты пройдут на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2).

Участвовать в лыжной гонке могут все желающие. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, от 18 и старше — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей личную ответственность за свое здоровье. Заявки на участие принимаются с 4 по 7 февраля в МАУ ДО "ДЮСШ №2" (ул. Луначарского, 10) с 10 до 17 часов или на электронную почту: sdusshor-2@mail.ru.

8 февраля в 12.00 пройдет старт VIP забега, с 12.15 — старт гонок на 5 и 10 км. Каждый участник получает при регистрации шапочку и стартовый номер. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами министерства спорта РФ.