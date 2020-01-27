Тюменцы планируют влюбить в "Стальной характер" Белоруссию и Казахстан

Тюменский проект "Стальной характер" выходит на международный уровень. В сезоне-2020 к поклонникам этого движения в России, присоединятся жители Белоруссии и Казахстана.

"В 2019 году у нас прошло 17 мероприятий в 15 городах нашей страны. Этот результат позволил нам попасть в пятёрку самых массовых беговых проектов. На 2020-й год у нас амбициозные планы — расширить географию проекта и провести 25 мероприятий в 18 городах, в том числе в Минске и Нур-Султане. Таким образом мы исполним наши давние цели и перейдем на международный уровень", - рассказал руководитель проекта "Стальной характер" Андрей Потапов.