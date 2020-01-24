Тюменские лыжницы завоевали медали Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юниоров

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 и 21-23 лет проходят на лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" в Кирово-Чепецке с 21 по 26 января 2020 года. За три соревновательных дня тюменские лыжницы выиграли четыре медали.

В спринте свободным стилем среди юниорок 21-23 лет лучшей стала выпускница Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой Анна Грухвина. Замкнула тройку лидеров воспитанница "Центра спортивной подготовки" Ольга Кучерук. В спринте свободным стилем в возрастной категории от 19-20 лет серебро выиграла выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Наталья Мекрюкова, ставшая также второй в гонке на 5 км классическим стилем.

Отметим, что данные соревнования являются отборочными на Первенство мира среди юниоров 2020 года, которое состоится в городе Обервизенталь (Германия) с 28 февраля по 8 марта.