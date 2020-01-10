Тюменские спортсмены представят Россию на Первенстве мира по биатлону в Швейцарии

Тюменские спортсмены, воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Николаевны Носковой вошли в состав юношеской и юниорской сборных России для участия в Первенстве мира по биатлону, которое состоится в г. Ленцерхайде (Швейцария) с 27 января по 2 февраля.

Четверо молодых тюменских биатлонистов попали в юношескую сборную страны: Станислав Ильиных, Виталий Гатилов, Илья Анисимов и Дарья Малышкина. Отбор проходил в два этапа: первым этапом стали Всероссийское соревнование на "Приз памяти П. Ямалеева", которые проходили в декабре в Уфе. В зачет шли результаты индивидуальной гонки и спринта. Вторым этапом стало Всероссийское соревнование на "Приз памяти Р. Звонкова", которое проходит в Екатеринбурге. Учитывались результаты спринта и массстарта.

Кроме того, стал известен состав юниорской сборной России по биатлону на Первенство мира в швейцарском Ленцерхайде. Его представили на утверждение правлению СБР. В него вошел выпускник ОСШОР Л.Н. Носковой - Вадим Истамгулов.

Отметим, что в заключительный день соревнований, 9 января, участников ждала смешанная эстафетная гонка: двум спортсменкам предстояло преодолеть по 6 км, двум юношам – по 7,5 – и сразу две команды тюменского региона заняли места на пьедестале. Серебряные награды завоевала команда Тюменская область-2 в составе Дарьи Шаклеевой, Екатерины Коркиной, Арсения Тюрикова и Павла Менделеева. Третье место заняли Мария Верстунина, Дарья Малышкина, Виталий Гатилов и Илья Анисимов, представляющие команду Тюменская область-1.