Тюменский биатлонист Станислав Ильиных закрепил свои позиции на участие в первенстве мира

Фото: УСБ "Динамо"

Воспитанник тюменской ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Станислав Ильиных успешно завершил вторую гонку Всероссийского соревнования по биатлону на "Приз памяти Р. Звонкова" среди юношей и девушек 18–19 лет, которое проходит в Екатеринбурге и является отбором для участия в первенстве мира. По итогам большого масс-старта на 12 км он занял первое место и закрепил лидирующие позиции.

Масс-старт состоялся 8 января 2020 года на УСБ "Динамо". Еще двое тюменских спортсменов вошли в топ-10: Илья Анисимов остановился в шаге от призеров и финишировал четвертым, Арсений Тюриков стал восьмым. Другие воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой показали достойные результаты: Виталий Гатилов занял 11 место, Павел Менделеев – 15 место, Павел Мещаков – 29 место.

В этот же день проходил масс-старт у девушек на 9 км. Лучший результат среди тюменских биатлонисток показала Дарья Малышкина, которая пришла к финишу четвертая. На 12 позиции Екатерина Коркина, на 17 месте – Мария Верстунина, на 28 месте – Дарья Шаклеева.

Отметим, по итогам соревнований будет сформирован состав сборной России, которая представит страну на первенстве мира в швейцарском Ленцерхайде в конце января.