Российские спортсмены достойно представили страну на многодневной лыжной гонке

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Завершилась многодневная лыжная гонка, которая стартовала 28 декабря 2019 года в Ленцерхайде. Достойно представили Тюменскую область на соревнованиях выпускники тюменской ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, а также другие спортсмены из России.

Четырнадцатая лыжная гонка прошла под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования завершились 5 января на склоне горы Альпе де Чермис. Впервые в истории гонки был организован финальный подъем в формате масс-старта.

Тюменскую область представляли выпускники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, ныне спортсмены "Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они завершили соревнования с результатами 4 и 17 место.

Победителями в мужских соревнованиях стали Александр Большунов, который достойно завоевал первое место, Сергей Устюгов на втором месте и норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо на третьем.

В женских соревнованиях победила норвежская лыжница Тереза Йохауг, на втором месте – россиянка Наталья Непряева, почетное третье место заняла норвежка Ингвиль Флугстад Эстберг.