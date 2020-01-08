Российские спортсмены достойно представили страну на многодневной лыжной гонке

Завершилась многодневная лыжная гонка, которая стартовала 28 декабря 2019 года в Ленцерхайде. Достойно представили Тюменскую область на соревнованиях выпускники тюменской ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, а также другие спортсмены из России.
Четырнадцатая лыжная гонка прошла под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования завершились 5 января на склоне горы Альпе де Чермис. Впервые в истории гонки был организован финальный подъем в формате масс-старта.
Тюменскую область представляли выпускники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, ныне спортсмены "Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они завершили соревнования с результатами 4 и 17 место.
Победителями в мужских соревнованиях стали Александр Большунов, который достойно завоевал первое место, Сергей Устюгов на втором месте и норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо на третьем.
В женских соревнованиях победила норвежская лыжница Тереза Йохауг, на втором месте – россиянка Наталья Непряева, почетное третье место заняла норвежка Ингвиль Флугстад Эстберг.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru