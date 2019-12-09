В Тюмени завершился второй этап кубка России по биатлону

Фото: ЦСП72

Второй этап кубка России по биатлону среди женщин и юниорок состоялся в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В суперспринте у женщин золотую медаль завоевала Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра), второй стала Евгения Павлова (Новосибирская и Кемеровская области), на третьем месте — Ольга Мощенкова (Тюменская область). Среди юниорок первое место завоевала Анастасия Барковская из Санкт-Петербурга, второе — Владислава Гаврилова (ХМАО — Югра), третье — Мария Козлова из Москвы.

В спринтерской гонке среди женщин первой стала Евгения Павлова, второе место у Ольги Мощенковой, третье место у Анны Никулиной из Новосибирска. У юниорок лучшей стала москвичка Вера Румянцева, серебро у Полины Плюсниной из Пермского края, бронза у Антонины Кирсановой (Свердловская область).

В эстафетных гонках среди женских команд первое место заняла Новосибирская область, на втором месте — Красноярский край, на третьем — ХМАО-Югра. Среди юниорских команд лучшими стали спортсменки команды Красноярский край 1, второе место у команды Санкт-Петербург 1, третье — у команды Тюменская область 1 (в составе Арины Пантовой, Дарьи Сидоровой и Эммы Тимербулатовой).