Луиза Носкова награждена почётным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Директор ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" Луиза Носкова награждена Почётным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков 2 декабря.

Луиза Николаевна Носкова - чемпионка Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия, 1994) по биатлону, заслуженный мастер спорта России. С 1994 по 1998 год работала тренером по биатлону "Школы высшего спортивного мастерства", затем преподавала на кафедре лыжного спорта в ТюмГУ. В 2005 году назначена заместителем директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области, в 2011 году - избрана президентом РОО "Олимпийский совет Тюменской области".

Возглавляет "Областную спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой", воспитанники и выпускники которой выступают на соревнованиях от регионального до международного масштаба, принося в копилку региона и страны награды и медали. Год назад ОСШОР победила в номинации "Надежда России. Лучшая спортивная школа" национальной спортивной премии Министерства спорта РФ.

Отметим, Почётный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" — высшая ведомственная награда в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации.