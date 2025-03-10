В Тюмени началось чествование новых почетных граждан города

Церемония вручения знаков "Почётный гражданин города. Тюмени" участникам Великой Отечественной войны состоялась в понедельник в администрации города. В торжественной обстановке знаки и ленты вручены 10 из 23 почетных граждан, отмеченных этим званием в 2025 году.

В церемонии приняли участие глава города Максим Афанасьев, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, основатель движения "Бессмертный полк России" и Почётный гражданин города Тюмени Геннадий Иванов.

"Мы рады сделать всё для поколения победителей! Вместе с ними мы встречаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Они – в строю. Они рассказывают нам о военном времени и о днях, когда поднимали страну, истощённую годами борьбы за мир. Мы гордимся их подвигом! Мы гордимся их жизнью!" - отметил Максим Афанасьев.

Глава города напомнил, что Тюмень славится преемственностью поколений: в годы Великой Отечественной город стал трудовым плацдармом, сейчас, когда России брошены новые вызовы, тюменские волонтёры, трудовые коллективы вновь объединились для поддержки бойцов СВО.

"Ветераны воспитали достойное поколение. Они могут быть уверены, что мы, как они в 1941-м, не сдадим позиции и будем сильной страной. Желаю каждому ветерану крепкого сибирского здоровья и долгих-долгих лет мирной жизни", - сказал Максим Афанасьев.

Церемонии вручения знаков продолжится.