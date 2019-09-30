Выпускники ОСШОР Л.Н. Носковой выиграли эстафету первенства России по биатлону

Выпускники областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Андрей Вьюхин, Денис Таштиметов, Илья Новопашин и Вадим Истамгулов стали победителями в юниорской эстафете на первенстве России по биатлону. Гонка прошла в Уфе 27 сентября.

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"Серебро" в эстафете среди юношей также заняла тюменская команда, в которой участвовали выпускники ОСШОР Александр Мещеряков, Ильдан Бакиев, Даниил Соловьев и Алексей Огорелков. Разрыв между двумя командами составил 1 минуту и 16 секунд. Замкнула тройку призеров сборная Московской области.

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В индивидуальной гонке лучшим стал Вьюхин Андрей, проиграв всего 2 секунды "бронзовому призёру". Из тюменок лучший результат показала Шнейдер Ксения, она заняла 4 место, немного уступив сопернице из Югры.

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