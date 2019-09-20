Выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Виктория Сливко взяла "серебро" на чемпионате России

Фото с личной страницы Виктории Сливко в соцсетях

Тюменская биатлонистка, выпускница областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Виктория Сливко финишировала второй в гонке на лыжероллерах на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском.

Виктория идеально пошла три из четырех огневых рубежей, но обошла тюменку на дистанции 15 км Светлана Миронова из Свердловской области.

Добавим, что в соревнованиях принимают участие спортсмены из множества регионов РФ, включая топовых атлетов основной и резервной сборных России. 21 сентября в Чайковском спортсмены побегут кросс-спринты, а в воскресенье, 22 сентября, соревнования ЛЧР-2019 завершатся зрелищными эстафетными гонками.