Юные тюменские биатлонисты выступят на первенстве России в Ижевске

14:45 19 сентября 2019
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sun9-30.userapi.com
| Фото: sun9-30.userapi.com

Воспитанники тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой выступят на Первенстве России по биатлону, которое стартует сегодня, 19 сентября, в Ижевске.

В гонках на базе Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени А.М. Демидова примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения. 21 сентября стартуют гонки на лыжероллерах, 23 сентября спортсмены будут состязаться в кросс-спринте, 24 сентября — в кросс-эстафете.

Теги: биатлон
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