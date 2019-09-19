Юные тюменские биатлонисты выступят на первенстве России в Ижевске

Воспитанники тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой выступят на Первенстве России по биатлону, которое стартует сегодня, 19 сентября, в Ижевске.

В гонках на базе Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени А.М. Демидова примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения. 21 сентября стартуют гонки на лыжероллерах, 23 сентября спортсмены будут состязаться в кросс-спринте, 24 сентября — в кросс-эстафете.