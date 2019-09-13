Алина Сергеева завоевала бронзу на первенстве Европы по дзюдо

В первый день первенства Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок тюменская спортсменка Алина Сергеева, представляющая Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", пробилась к бронзовой награде в весовой категории до 48 кг, в которой боролись 21 дзюдоистка.

Воспитанница тренера Андрея Вуколова провела четыре схватки, в трех из которых одержала досрочные победы оценкой "иппон" над Натальей Кипшидзе из Грузии, Машей Баллхауз из Германии и за "бронзу" над Тугче Бедер из Турции.

Алина занимается дзюдо с 5 лет, с 2010 тренируется в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо". Является мастером спорта России по дзюдо, многократным призером Кубков Европы и первенств России по дзюдо.

Всего для участия в четырехдневном турнире в Вантаа заявлены 343 участника из 44 стран Европы.