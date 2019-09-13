Алина Сергеева завоевала бронзу на первенстве Европы по дзюдо

15:25 13 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В первый день первенства Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок тюменская спортсменка Алина Сергеева, представляющая Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", пробилась к бронзовой награде в весовой категории до 48 кг, в которой боролись 21 дзюдоистка.

Воспитанница тренера Андрея Вуколова провела четыре схватки, в трех из которых одержала досрочные победы оценкой "иппон" над Натальей Кипшидзе из Грузии, Машей Баллхауз из Германии и за "бронзу" над Тугче Бедер из Турции.

Алина занимается дзюдо с 5 лет, с 2010 тренируется в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо". Является мастером спорта России по дзюдо, многократным призером Кубков Европы и первенств России по дзюдо.

Всего для участия в четырехдневном турнире в Вантаа заявлены 343 участника из 44 стран Европы.

Теги: дзюдо
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019