Луиза Носкова предложила провести мониторинг спортивных сооружений региона

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

На заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюмени в рамках тематической площадки "Демография" говорили о проблемах в развитии спорта.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор ОСШОР Л.Н. Носковой, президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" Луиза Носкова предложила рассмотреть возможность строительства быстровозводимых спортивных сооружений.

"Области действительно не хватает быстровозводимых спортивных сооружений. Но чтобы знать точное количество, нужно предварительно провести мониторинг спортивных сооружений региона. Нужно создать карту, на которой будут отмечены все спортивные объекты Тюменской области, чтобы молодежь знала, где можно заниматься спортом", - отметила Луиза Носкова.

До конца сентября члены штаба планируют провести собрания экспертных групп, чтобы еще раз обсудить и оформить все общественные предложения.