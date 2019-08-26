Отборочные соревнования по биатлону могут пройти в Тюмени

Критерии отбора биатлонистов в сборную страны на международные старты в этом году поменяются, а отборочные старты могут пройти в Тюмени. Об этом со ссылкой на главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева сообщает ТАСС.

В прошлом году отборочные старты на первые три этапа Кубка мира прошли в середине ноября в финском Контиолахти. Сейчас в качестве места их проведения рассматривается Тюмень, отметил глава СБР.

Составы национальной команды на чемпионат мира, Кубок мира, Кубок Международного союза биатлонистов (IBU) будут определяться на основании критериев отбора, которые утвердит тренерский совет СБР на летнем чемпионате страны в Чайковском в третьей декаде сентября.