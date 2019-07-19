Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой выступят на Кубке Тюменской области по биатлону

Кубок Тюменской области по биатлону стартует 20 июля в Заводоуковске на базе биатлонно-лыжного спортивного комплекса "Сосновый бор" ГАУ ТО ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".

Участие в соревнованиях примут шесть воспитанников Областной спортивной школы спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой. За медали поборются юноши и девушки 15 и 16 лет.

Торжественное открытие соревнований состоится 20 июля в 11:10. В 12:00 стартует индивидуальная гонка-кросс с 4 огневыми рубежами. Девушка предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров, юношам – 6 километров. 21 июля в это же время начнется спринт-кросс, завершится мероприятие торжественным награждением победителей.

Организаторами выступают: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация лыжных гонок и биатлона, ДЮСША № 1 г. Заводоуковск.

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