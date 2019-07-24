В Тюмени к 2020 году появится Центр спортивной гимнастики

Строительство центра спортивной гимнастики в квартале улиц Волочаевской–Таежной–Ватутина–Дружбы идет с опережением графика. Объект стоимостью более 442 млн рублей планируется сдать в 2020 году.

Контролировать строительство центра спортивной гимнастики намерен президент региональной федерации спортивной гимнастики, депутат гордумы Мурат Тулебаев. "Представители федерации спортивной гимнастики будут участвовать в процессе строительства и в случае необходимости давать рекомендации", - сообщил он.

Центр будет состоять из нескольких блоков. В первом планируется обустроить спортзал с трансформируемыми (телескопическими) трибунами на 256 мест. Во втором – гардероб, комнаты персонала, буфет, малый гимнастический зал и зал хореографии. В третьем блоке разместятся душевые и раздевалки, помещение для силовой подготовки спортсменов. Четвертый отдадут под административную часть, конференц-зал, кабинеты врача, судей, тренеров и экстренной помощи.

По словам депутата, строительство идет в соответствии с разработанной проектной документацией, проблем и задержек при выполнении работ нет: если все пойдет по плану, объект будет возведен ранее заявленного срока.