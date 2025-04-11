Два человека из машины скорой помощи пострадали в Тюмени при дорожной аварии

12:38 11 апреля 2025
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Фото ГАИ ТО

Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени, от удара спецавтомобиль опрокинулся - пострадали ехавшие в нем два человека.

По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. Постращавшие тяжелых травм не получили. 

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение осуществляется в рабочем режиме, со стороны улицы Монтажников движение затруднено, предупреждают в ГАИ.

Теги: авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП , пострадавшие
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