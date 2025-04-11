Два человека из машины скорой помощи пострадали в Тюмени при дорожной аварии

Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени, от удара спецавтомобиль опрокинулся - пострадали ехавшие в нем два человека.
По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. Постращавшие тяжелых травм не получили.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение осуществляется в рабочем режиме, со стороны улицы Монтажников движение затруднено, предупреждают в ГАИ.
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