Два человека из машины скорой помощи пострадали в Тюмени при дорожной аварии

Фото ГАИ ТО

Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени, от удара спецавтомобиль опрокинулся - пострадали ехавшие в нем два человека.

По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. Постращавшие тяжелых травм не получили.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение осуществляется в рабочем режиме, со стороны улицы Монтажников движение затруднено, предупреждают в ГАИ.