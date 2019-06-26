В Тюмени наградили победителей "Олимпийского Форт Боярда"

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

24 июня в детско-юношеской спортивной школе №2 в Тюмени торжественно наградили победителей командных состязаний "Олимпийский Форт Боярд".

Соревнования были приурочены к XXX Всероссийскому олимпийскому дню и прошли на площади перед спортивным комплексом "Геолог" 16 июня.

Испытания преодолели более 300 ребят в возрасте 10-13 лет, представляющие больше десятка городских учреждений дополнительного образования, государственные учреждения спорта. Лидером стала команда ДЮЦ "Пламя", второе место заняла команда "Мечта" ДЮСШ №2, третье - команда "Скалолазики" из ДЮСШ №2. Победители получили дипломы, медали, командные кубки и ценные призы - экипировку и спортивный инвентарь.

На соревнованиях дети проявили недюжинную силу и смекалку, стойко преодолевая препятствия, построенные из поролоновых кубов и плит, эстафету с использованием нестандартного реквизита, но свои корректировки в программу внесла погода – трижды спортсменов прерывал сильный дождь. По этой же причине награждение решили провести не на площадке соревнований, а в другой день.

После состязаний попробовать свои силы в прохождении препятствий могли все. Для гостей спортивного праздника были организованы мастер-классы по самбо, акробатическому рок-н-роллу и спортивным танцам, греко-римской борьбе и другим видам спорта. Тут же всем желающим предлагали проверить свою физическую подготовку и попробовать сдать нормативы ГТО, а также сыграть в гигантские шахматы.

А еще праздник запомнился трехчасовой концертной программой, организованной Центром культуры и творчества "Тюмень", и участием известных спортсменов, в том числе президента РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", олимпийской чемпионки по биатлону Луизы Носковой, чемпионки мира и Европы по бодибилдингу, депутата гордумы Натальи Проскуряковой, олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой, серебряного призера зимних олимпийских игр по биатлону Ольги Мельник и других.

Напомним, в этом году региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" стала победителем конкурсного отбора проектов по организации и проведению всероссийского физкультурного мероприятия "XXX Всероссийский олимпийский день". Праздник приурочили к 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и II Европейским играм, которые проходят в Минске с 21 по 30 июня.