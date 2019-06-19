Тысячи тюменцев приняли участие в масштабном празднике спорта в рамках Всероссийского олимпийского дня

Фото: Евгений Шульц

XXX Всероссийский олимпийский день состоялся в Тюмени на площади перед спортивным комплексом "Геолог" 16 июня. Несмотря на дождь, около 5 тысяч горожан участвовали в соревнованиях, мастер-классах и открытых занятиях, смотрели показательные выступления спортсменов и наслаждались творчеством тюменских музыкальных и танцевальных коллективов.

Олимпийский день в Тюмени начался с озвучивания приветственных слов президента ОКР Станислава Позднякова и президента МОК Томаса Баха. С главной сцены тюменцев приветствовали президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин, начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени Сергей Борисевич, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и многократная победительница главного национального турнира по бодибилдингу, депутат Тюменской городской Думы Наталья Проскурякова, многократный чемпион мира и Европы по боксу, член олимпийской сборной России на летних Олимпийских играх 2004 года, депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко, самый молодой Олимпиец Тюменской области, многократный призер олимпийских игр в Корее, лыжник Денис Спицов. С ними на сцену вышли олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, серебряный призер зимних олимпийских игр по биатлону Ольга Мельник, серебряный призёр летних Олимпийский игр 2012 года в Лондоне Руслан Тотров, участник зимних олимпийских игр Павел Вавилов, многократные победители и призеры зимних паралимпийских игр Николай Полухин и Любовь Васильева. Все вместе они представляли собой "Команду мечты".

Евгений Макаренко призвал всех тюменцев поддержать его лозунг, с которым он выпускает своих учеников на соревнования по боксу. Все вместе проскандировали: "Где Россия – там победа!". Наталья Проскурякова отметила, что Тюменская область была, есть и будет лидером не только по физической культуре и спорту, но и по спорту высших достижений: в сибирском крае рождается много настоящих чемпионов.

В рамках официальной части представитель Олимпийского комитета России вместе с президентом Олимпийского Совета Тюменской области вручили награды за заслуги в развитии Олимпийского движения в России, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области и цветы.

"Нам есть, чем гордиться. Тюменская область имеет плеяду олимпийцев и паралимпийцев, чемпионов. У нас создаются максимально все условия для занятий спортом и физической культуры. Жители Тюмени постоянно участвуют в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, наполняют стадионы, трибуны, спортивные площадки. Желаю всем побед, удачи на спортивных площадках, вперед к Олимпийским вершинам! - сказал начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени Сергей Борисевич.

По словам Луизы Носковой, в таком формате Всероссийский олимпийский день в нашем городе проводится впервые. "Раньше в Тюмени Олимпийский день входил в программу Дня молодежи. В этом году он проводится как самостоятельный праздник спорта. Именно в таком формате сегодня, 16 июня, подобное мероприятие проходит сразу в 15 регионах. Наше мероприятие направлено на всех жителей Тюменской области. Мы задались целью, чтобы люди получили возможность познакомиться с разными видами спорта и активно провели свой выходной день", - поделилась олимпийская чемпионка по биатлону.

Луиза Носкова подчеркнула, как важно родителям пообщаться со своими детьми, помочь выбрать вид спорта для них и записать в секции в сентябре и октябре. "Мы хотим, чтобы в будущем у нас было достаточное количество молодых спортсменов, которые будут достойно представлять Тюменскую область на спортивных соревнованиях. К тому же, здесь присутствуют олимпийские чемпионы, призеры и участники соревнований, которые детально расскажут о своем виде спорта и проведут мастер-классы. Для пришедших открыта 21 площадка и есть красивая фотозона. "Олимпийский Форт Боярд" будет проходить для юных спортсменов. Я думаю, сегодня каждый найдет себе занятие по душе и активно проведет время", - отметила она.

После приветственных слов на главной сцене начался концерт от творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень", а звезды спорта отправились на площадки общаться с тюменцами, фотографироваться, давать автографы и, конечно, же проводить мастер-классы.

Большой интерес в это воскресенье тюменцы проявили к площадке "Олимпийский Форт Боярд". Более 10 городских учреждений спорта, 300 школьников 10-13 лет прошли испытания - препятствия, построенные из поролоновых кубов и плит, эстафету с использованием нестандартного реквизита. Не всем удавалось пройти все испытания до конца: трижды дождь прерывал состязание. И тем не менее, боролись до конца, никто не хотел покидать турнир. По итогам напряженного соревнования 1 место заняла команда муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Пламя", 2 и 3 место разделили команды муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" - "Мечта" и "Скалолазики". И все же непогода внесла коррективы в расписание: сильный дождь не дал своевременно провести награждение победителей, поэтому заслуженные награды решено было вручить 24 июня на базе ДЮСШ №2 (ул. Барнаульская 17/1). Церемония начнется в 12:00.

Площадку бодибилдинга представила двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и многократная победительница главного национального турнира по бодибилдингу Наталья Проскурякова. Спортсменка отметила, что спортивных праздников много не бывает. "Сегодня у тюменцев есть уникальная возможность познакомиться и пообщаться с прославленными спортсменами. Считаю, что это очень важно. Я уже видела, как родители с детьми подходят, фотографируются и спрашивают, с чего чемпионы начинали свой путь, чем занимаются сейчас и какие планы на будущее. Ребятишкам очень важно прикоснуться к "звезде", чтобы заразиться желанием заниматься спортом и побеждать. Наш город действительно спортивный. И сегодняшний праздник – подтверждение этому. Мы, конечно, ждем огромное количество горожан, чтобы познакомить их с разными видами спорта и помочь принять решение, в какой из них отдать своего ребенка. Ребята будут сильными, здоровыми и красивыми", - поделилась Наталья Проскурякова.

Также для гостей праздника провели мастер-класс по самбо, которое с недавних пор включено в комплекс ГТО. Тут же всем желающим предлагали проверить свою физическую подготовку и попробовать сдать нормативы ГТО.

Немаленькая очередь сформировалась на площадке, где был представлен лазерный биатлон. Здесь участников ждала проверка на меткость, викторины и конкурсы.

Много внимания привлекли гигантские шахматы – дети с удовольствием передвигали огромные фигуры по черно-белой доске. А рядом на площадке шахматного клуба проходил сеанс одновременной игры в шахматы на 20 досках.

Помимо этого, во время Олимпийского дня проходил турнир по армспорту с медалями победителям, открытые занятия по рукопашному бою и чирлидингу, показательные выступления по спортивной аэробике, мастер-класс по боксу вместе с чемпионом мира и Европы Евгением Макаренко, мастер-класс по гиревому спорту.

ДЮСШ "Прибой" организовала показательные выступления по греко-римской борьбе. Мастер-класс по этому виду спорта провел серебряный призёр летних Олимпийский игр 2012 года в Лондоне, заслуженный мастер спорта РФ Руслан Тотров.

Большую аудиторию собрали и площадки по акробатическому рок-н-роллу и спортивным танцам. Зажигательные выступления таких юных и талантливых спортсменов никого не оставили равнодушными.

Адаптивный спорт на площадке представляли воспитанники ДЮСШ №3 в таком виде спорта как бочча и паралимпийские чемпионы Любовь Васильева и Николай Полухин.

Детям особенно понравилась площадка ездового спорта, где и ребятам, и их родителям, разрешили познакомиться и пообщаться с лайками.

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение праздника. Центр культуры и творчества "Тюмень" организовал трехчасовой концерт. На сцене выступали тюменские творческие коллективы и исполнители. Прозвучали знакомые всем песни, например, зажигательная композиция "Разведи огонь", а цирковая студия "Икар" в ярких костюмах показала прекрасные акробатические элементы.

Праздник спорта в Тюмени удался на славу! И хотя дождь трижды прерывал мероприятие, никто не ушел с площадки в плохом настроении и без мощного спортивного заряда. Осталось дождаться сентября, и можно быть уверенными, что сотни начинающих спортсменов придут в секции разных видов спорта и маленькими шагами начнут свой путь в мир большого спорта.

Отметим, что XXX Всероссийский олимпийский день в Тюмени был приурочен к 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Большой спортивный праздник проводился региональной общественной организацией "Олимпийский Совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени.