Президент Олимпийского комитета России поприветствовал участников Всероссийского олимпийского дня

В этом году один из самых массовых и популярных спортивных праздников - Всероссийский олимпийский день - пройдет во всех регионах России уже в 32-й раз!

19 и 20 июня сотни тысяч любителей активного и здорового образа жизни выйдут на спортивные площадки, чтобы принять участие в самых разнообразных активностях, мероприятиях и спортивно-развлекательных акциях в поддержку российских олимпийцев, которые в непростых условиях готовятся к летней Олимпиаде. К участникам праздника спорта обратился президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков.

"Без массового спорта не было бы олимпийских побед. Это проверено и доказано временем. Все большие спортсмены когда-то начинали свой путь со школьных занятий и секций, на маленьких дворовых площадках в родном дворе. Именно там они знакомились с такими базовыми олимпийскими ценностями как дружба, уважение, стремление к совершенству. В этом смысле Всероссийский олимпийский день благодаря своему гибкому формату и обширной программе является уникальным мероприятием. Оно дает возможность не только активно провести свободное время на свежем воздухе, но и узнать много нового о разных видах спорта, попробовать свои силы в них, а заодно поучаствовать в творческих конкурсах, квизах и викторинах на знание истории олимпийского движения", - рассказал Станислав Алексеевич.

Президент ОКР отметил, что в этот раз полностью совпадает порядковый номер Олимпийских игр в Токио и грядущего Всероссийского олимпийского дня, что символично подчеркивает неразрывную связь двух главных олимпийских спортивных событий нынешнего лета.

"На Всероссийском олимпийском дне любой желающий может пообщаться с прославленными спортсменами, которые своими победами на Олимпийских играх и других международных соревнованиях доказали, что в жизни нет ничего невозможного. Такое общение важно, прежде всего, для молодого поколения. Вполне возможно, что кто-то из участников сегодняшнего праздника в будущем тоже достигнет больших высот в спорте", - подчеркнул Станислав Поздняков.

Добавим, что в 2021 году Всероссийский олимпийский день поддерживают генеральный спонсор Олимпийской команды России - глобальная энергетическая компания "Газпром", Генеральный партнер ОКР - крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот", официальный экипировщик Олимпийской команды России - компания ZASPORT, а также партнер ОКР — горно-металлургическая компания "Норникель".