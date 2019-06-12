В июле Тюмень присоединится к масштабному велопробегу

Масштабный велопробег "Веломагистраль-2019" состоится 28 июля в шести городах России, в том числе в Тюмени. Участники смогут выбрать из двух маршрутов: на 50 или 70 километров.

Как рассказал руководитель МОО "Вело-Город" Константин Мочалов, спортивное событие будет проходить одновременно в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и Тюмени. Основная цель - показать всем, как может выглядеть здоровый и активный город. Участниками велогонки станут тысячи людей, пишет "Мой портал".

Длина маршрутов составит 50 и 70 км, на протяжении всего пути будут расположены чек-поинты с водой и сюрпризами от партнеров мероприятия. Велосипедисты могут ехать как в составе колонны, так и поодиночке. На финише всех будут ждать памятные сувениры. Регистрация обязательна, подать заявку можно через мобильное приложение "Вело-город".