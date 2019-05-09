В честь Дня Победы ишимцы совершат велопробег

Велопробег, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Ишиме 11 мая. В нем планируют принять участие более 100 человек, пишет "Тюменская линия".

"Участники акции проедут от железнодорожного вокзала Ишима с остановками-митингами у обелисков павшим воинам и возложением цветов в каждой точке намеченного маршрута. Это села Стрехнино и Плешково. К 15 часам велоколонна вернется в Ишим к Соборной площади, где ее встретят волонтеры из молодежного центра "Развитие". Велопробег завершится митингом памяти и залпами из охолощенных автоматов Калашникова", - рассказал заместитель директора департамента по социальным вопросам по спорту и молодежной политики администрации Ишима Андрей Криушин.

Пробег стартует в 11:00. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Ишима. Организаторами выступили актив ветеранов ишимского комсомола и ветераны велоспорта города.