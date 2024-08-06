Мостострой проведет велопробег по автомобильным дорогам Тюмени

День строителя велопробегом планирует отметить компания "Мостострой-11".

Дня строителя 8 августа АО "Мостострой-11" и федерация велосипедного спорта Тюменской области проводят велопробег по автомобильным дорогам Тюмени. В 10:00 состоится торжественное открытие велопробега. Велоколонна стартует в 10.30 – 10.40 от скульптуры "Тюмень летящая" на въезде в Тюмень (11 км Ялуторовского тракта) и финиширует ориентировочно в 11.40 – 12.00 на набережной реки Туры у мультицентра "Контора пароходства". Участники велопробега – сотрудники филиалов и подразделений АО "Мостострой-11" и велоспортсмены Тюмени, сообщили в компании.