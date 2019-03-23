Тюменец Андрей Вьюхин выиграл спринт на первенстве России по биатлону в Ханты-Мансийске

Выпускник ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Андрей Вьюхин выиграл "золото" в спринте на 10 км на первенстве России по биатлону среди юниоров. Гонка состоялась 22 марта в Ханты-Мансийске.
Третье место также занял выпускник ОСШОР Л.Н. Носковой Вячеслав Малеев. Серебро досталось спортсмену из Ханты-Мансийска Алексею Вагину, чей спортивный путь тоже начинался в ОСШОР Л.Н. Носковой. Выпускники школы Илья Новопашин, Алексей Огорелков, Вадим Истамгулов и Сергей Демичев заняли 7, 9,17 и 19 места соответственно.
В спринте на 7,5 км среди девушек выпускницы нашей школы Ксения Жужгова и Эмма Тимербулатова заняли 13-ую и 19-ую строчки.
Впереди спортсменам предстоят состязания в персьюте, масс-старте и эстафете.
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