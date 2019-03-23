Тюменские биатлонисты завоевали две "бронзы" на "Празднике Севера" в Мурманске

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой завоевали две бронзовых медали в спринтах на "Празднике Севера", который проходит в Мурманске.

Дарья Шаклеева в спринте на 6 км 21 марта финишировала третьей, пропустив вперед соперниц из Смоленска и Мурманска. Еще одна воспитанница тюменской школы Ксения Шнейдер заняла девятую строчку. Тюменки Мария Холманских и Карина Дунаева вошли в топ-25 гонки из 53 участниц.

Среди юношей в спринте на 7,5 км 21 марта воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой Виталий Гатилов также завоевал "бронзу". Первое и второе места заняли представители Ижевска и Ханты-Мансийска.

Хороший результат показал тюменец Ильдан Бакиев: он пришел к финишу пятым. Биатлонисты ОСШОР Павел Менделеев и Александр Бабушкин заняли 15-е и 20-е места соответственно. Всего на старт выходили 82 спортсмена.

Добавим, что 85-й, юбилейный, "Праздник Севера" в Мурманске завершится 31 марта. Здесь проходят спортивные состязания по различным зимним видам спорта. Неизменными остаются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта.

Партнер учреждения – ПАО "Фортум"