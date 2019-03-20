Тюменские биатлонисты завоевали "серебро" и "бронзу" на первенстве России в Мурманске

Воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Роман Рассказов и Павел Менделеев заняли второе и третье места соответственно в гонке на 12,5 км на первенстве России по биатлону в Мурманске.

Гонка состоялась 19 марта. Опередил тюменцев спортсмен из Санкт-Петербурга Дионис Родунер. Еще один воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой Станислав Ильиных пришел к финишу пятым, Данил Соловьев стал седьмым. Тюменцы Ильдан Бакиев и Александр Казанцев заняли 13-е и 16-е места соответственно. Всего в гонке участвовало 88 биатлонистов.

Среди тюменских девушек лучший результат показала воспитанница ОСШОР Ксения Шнейдер, вошедшая в двадцатку лучших. Дарья Шаклеева и Елена Володина финишировали в первой тридцатке спортсменок.

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