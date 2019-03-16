Тюменские биатлонисты завоевали "серебро" и "бронзу" на Первенстве России среди юниоров в Увате

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Команда Тюменской области, в которой выступают выпускники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, удачно выступила в командных гонках среди юниоров и юниорок на Первенстве России в Увате.

В гонке среди юниорок, прошедшей 15 марта, второе место заняли выпускницы ОСШОР Л.Н. Носковой Екатерина Санникова и Эмма Тимербулатова, а также еще две спортсменки Александра Бацина и Арина Пантова. "Золото" взяла команда Красноярского края, а третьими стали биатлонистки из Новосибирска.

В командной гонке среди юношей выпускники ОСШОР Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов, Денис Таштимеров и Вячеслав Малеев оказались третьими. Их опередили команды ХМАО-Юры и Новосибирской области.

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