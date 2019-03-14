Тюменская биатлонистка Ксения Шнейдер завоевала очередное золото "Кубка Росавтодора"

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Ксения Шнейдер завоевала золотую медаль в гонке преследования на Первенстве России по биатлону "Кубок Росавтодора", сообщили в пресс-службе школы.

Соревнования среди спортсменов 18-19 лет прошли в поселке Токсово Ленинградской области. 12 марта Ксения Шнейдер лидировала в гонке с огромным отрывом в 1 минуту и 25 секунд от ближайшей соперницы, москвички Евгении Труфановой. Третье место заняла Анастасия Батманова из Южно-Сахалинска. Тюменка Дарья Шаклеева вошла в 30-ку лучших из 60 биатлонисток.

Напомним, 11 марта Ксения Шнейдер заняла первое место в спринте на 6 км на Первенстве России "Кубок Росавтодора".

В гонке преследования среди юношей пьедестал разделили представители Ижевска, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска. Из тюменцев лучший результат показал Данил Соловьев, он занял девятое место.

В ТОП-30 гонки также вошли воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой Роман Рассказов, Ильдан Бакиев, Павел Менделеев и Александр Бабушкин.

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