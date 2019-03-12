В Тюмени прошло первенство общеобразовательных организаций Минобороны

Тюменское президентское кадетское училище впервые приняло первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. Старты состоялись на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

8 марта спортсмены состязались в беге на лыжах классическим стилем, на следующий день вышли на трассу свободным стилем. Всего на соревнования было заявлено 19 команд. Честь Тюменского ПКУ защищали восьмиклассники Георгий Гладских, Иван Гущин, Илья Фёдоров, одиннадцатиклассники Михаил Липатников и Захар Степанов. Александр Фарносов (7 класс) и Андрей Афонасьев (10 класс) выступили вне зачёта.

Торжественная церемония награждения и закрытие первенства прошли 9 марта В общекомандном зачёте призовые места заняли сборные Кадетской спортшколы ВИФК, суворовцы из Казани и Екатеринбурга. Воспитанницы Пансиона МО и Кызылского президентского кадетского училища получили грамоты за участие. Михаилу Ковалёву из Санкт-Петербургского суворовского военного училища была вручена награда в номинации "Самый юный участник первенства".

Начальник Тюменского ПКУ генерал-майор Михаил Логинов:

Наше училище старалось хорошо провести это первенство. Поздравляю победителей! Желаю всем, кто не увезёт награды с этих соревнований, приложить максимум усилий и добиться победы в дальнейшем. Большое всем спасибо!

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Информация и фото предоставлены пресс-службой ТПКУ